Deborah Birx, coordinadora de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos contra el Coronavirus, aseguró que falta mucha información con respecto al Covid-19, lo que les impide determinar con certeza la duración promedio de la inmunidad que desarrollan aquellos que superaron la enfermedad.



Birx explicó que los pacientes que se curan de enfermedades infecciosas (excepto el VIH) desarrollan anticuerpos que en la mayoría de los casos les confieren inmunidad.





Sin embargo con el Coronavirus no tenemos certeza aún si el cuerpo produce inmunidad y cuánto dura.“No podemos saber si es inmunidad por un mes, seis meses o seis años”.La funcionaria aseguró que hasta ahora dos tratamientos les dan la pauta y permitirán acercarse a una respuesta.La de los anticuerpos producidos para las vacunas que se están desarrollando y el tratamiento conocido como plasma convaleciente, por el cual se realizan transfusiones de plasma de la sangre de personas que se recuperaron de la enfermedad a otros que están batallando contra ella.En el caso del plasma convaleciente que es una tratamiento que tiene más 100 años de existencia y que incluso sirvió contra la fiebre española, ya se está ensayando y está siendo coordinada por la clínica Mayo, una de las instituciones sanitarias más prestigiosas del mundo, y se lleva a cabo en más de 100 hospitales del país.En cuanto a las vacunas, Birx no especificó si en que momento del proceso de desarrollo será posible llegar a la conclusión de esta alternativa, pero se estima que llevará un tiempo. Hay 70 vacunas contra el Coronavirus en desarrollo en todo el mundo, y tres de ellas ya se están probando en seres humanos.





Con información de Infobae

La más avanzada en el proceso clínico son la de la empresa CanSino Biologics Inc (que cotiza en la bolsa de Hong Kong) y el Instituto de Biotecnología de Beijing, ambas están en la fase 2.Las otras dos que están siendo probadas en humanos son las de las farmacéuticas estadounidenses Moderna Inc. e Inovio Pharmaceuticals Inc.