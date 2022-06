"No soy quien para juzgar", J Balvin se disculpa con Nodal (video)

"No soy quien para juzgar", J Balvin reacciona y se disculpa con Christian Nodal por el incidente de los tatuajes

El rapero colombiano se sinceró y compartió un video en su red social donde ofrece una disculpa a Christian Nodal. La batalla entre los artistas surgió porque Balvin hizo algunas referencias de burla por los tatuajes que Nodal se había hecho en el rostro recientemente.

Nodal del enfado, el sábado 4 de junio por la madrugada lanzó en su red social una canción llamada "Girasol" donde muestra su molestia por los comentarios que se hicieron por su aspecto. Pero el cantante mexicano se arrepintió y durante un concierto en Morelia, México por la noche de ese sábado envió un mensaje a J Balvin disculpándose por la canción.

Lo provocó que este domingo 5 de junio, el colombiano reaccionara y lo hizo con un video donde se sincera sobre dicha situación. "Y lo de Nodal... obviamente no soy nadie para juzgarlo, estaba pasando por un mal momento, yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a nadie y no soy dueño de la verdad y nunca lo seré”, expresa el rapero.

A través de la cuenta de Instagram de Así me lo contaron TV, se puede apreciar el video de Balvin donde externa su opinión. Con esto, el conflicto entre ambos artistas queda finalizado y los dos llegaron a la conclusión que ninguno tiene derecho de juzgar al otro, según la interpretación que da El Heraldo luego de las disculpas ofrecidas por los artistas.