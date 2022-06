"No vamos a tolerar el bullying": el mensaje de Alexander Acha en La Academia

El director de "La Academia 20 Años", Alexander Acha, dio un contundente mensaje relacionado con las burlas dentro del show, relacionadas con el aspecto físico o emocional de los participantes.

Alexander Acha, director de La Academia, dijo que en el reality no se toleraría el bullying y que los alumnos estarán en su derecho de expresarse si se sienten incómodos con algunos comentarios de los críticos.

"Hay una cosa que voy a dejar claro en el programa desde ahorita, a mis críticos que los estimo, los respeto, personas que tienen mucho éxito, mucha carrera, pero si hay algo que yo no tolero y me enojo mucho es con la burla y con el bullying, no lo voy a permitir. Las críticas a los aspectos artísticos serán bienvenidas, las burlas a la persona no, y a ustedes les voy a enseñar a no quedarse callados", dijo.

