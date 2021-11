El noble gesto de un motorista con una señora mayor

El motorista detiene la marcha, se baja y ayuda a una mujer que necesita cruzar la calle.

OTRAS NOTICIAS: Hombre reacciona inesperadamente cuando un camión le bocina en Nueva York

De acuerdo con The Sun se trata de una anciana que se acerca al cruce y después de que los dos autos no se detienen, el motociclista detiene su marcha, se baja y le ofrece a la mujer su brazo para ayudarla a cruzar la calle.

Una vez que está a salvo en el otro lado de la calle, el motociclista regresa, se une a su grupo de compañeros motociclistas y sube antes de que todos reanuden tranquilamente su marcha.

Este conmovedor evento fue filmado por Angela Mcadam Blakely, de North Ayrshire en el Reino Unido, quien luego lo publicó en Facebook. Ella incluyó el comentario: "Recientemente fui testigo de un acto de bondad fuera de mi ventana. Dicen que los ciclistas son rudos y están listos, pero se detuvieron para ayudar a una señora mayor a cruzar la calle".

Cuando publicó el video, Angela agregó el comentario: "Esto ha sucedido tres veces", lo que implica que el motociclista se ha detenido varias veces para realizar la misma acción.