Belinda "me salvó la vida", afirma Christian Nodal

Christian Nodal ha sido criticado por el excesivo gasto que realizó en la propuesta de matrimonio que hizo a Belinda, pero él afirmó que ella "es un ángel que me salvó la vida".

Después de nueve meses de noviazgo, Christian Nodal le propuso matrimonio a Belinda el pasado 25 de mayo, en un exclusivo restaurante en Barcelona, España. Y la artista dijo que sí.

Nodal no dudó en sorprender a Belinda con una propuesta que le costó una fortuna, incluyendo la sortija valuada en más de 3 millones de dólares.

Aunque esto fue criticado por algunos, Christian Nodal confesó en una entrevista con "El gordo y la flaca" que Belinda es la persona más especial para él. "Es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe", expresó el enamorado cantante.

Nodal dijo también que tenía todo planeado para que en la noche de la pedida de mano, ella se sintiera como "una reina" y para que fuera el momento más romántico de su vida.

"Todo el momento fue super emotivo, ella estaba muy feliz", dijo Nodal. Además, confesó que él tiene el sueño de convertirse en padre a los 24 años, esto sería en un par de años, pues el cantante actualmente tiene 22.