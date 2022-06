Nodal se arrepiente de responder con una canción a J Balvin (video)

"Me arrepiento pero ya no se pudo detener", dijo Christian Nodal en un concierto sobre haber lanzado su canción "Girasol" y dijo que no era por J Balvin, sino por la gente que no lo deja recuperarse.

El pasado sábado 4 de junio por la madrugada Christian Nodal lanzó en sus redes sociales una canción en respuesta a J Balvin por haberse burlado de sus tatuajes. Sin embargo, al poco tiempo se arrepintió.

"Abre los ojos y ve el poder que tiene, 50 millones vieron que te burlas de mí. ¿Quién te dio el derecho de burlarte del dolor ajeno?”, expresa Nodal en una estrofa del tema musical.

En el programa televisivo "Venga la alegría" compartieron un extracto del concierto que Nodal ofreció en Morelia el sábado y confesó haberse arrepentido de lanzar el tema en contra del colombiano J Balvin.

"Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de parar. Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, no hay que pisar los sueños de nadie. Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y he afrontado el problema que he creado", externó.

"Y esa canción no es para Balvin, es para la gente $%& que no me permite recuperarme como ser humano, ¿entienden?", agregó el artista mexicano.