Nominan a diputada Andrea Villagrán al premio de Joven Política Destacada

La diputada Andrea Villagrán, de Bienestar Nacional (BIEN), fue nominada como política joven destacada.

TE INTERESA: Consuelo Porras presenta el título que obtuvo con tesis supuestamente plagiada

La organización One Young World nominó a la diputada Andrea Villagrán para recibir el premio One Young World Politician of the Year, con la que reconocen a los cinco políticos jóvenes más destacados del mundo.

Villagrán se encuentra en un lista de los 15 jóvenes políticos que han sido preseleccionados por la labor que han realizado en sus países y compite contra otros de Islandia, Australia, Nambia, Chile, Panamá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos, Nigeria, Israel, Paquistán y Alemania.

Según la organización sin fines de lucro, con sede en Londres, los políticos seleccionados (de entre 18 y 35 años) deben de haber tenido un impacto positivo en los jóvenes de sus comunidades y países a través de su trabajo positivo para el beneficio de la juventud.

Villagrán habría sido seleccionada, no solo por ser la diputada más joven del Congreso en Guatemala, sino que ahora se encuentra en su segundo mandato "trabajando en el fortalecimiento de las instituciones estatales, mejorando la asignación y ejecución del presupuesto y defendiendo los derechos de las mujeres, los jóvenes y los migrantes".

De los 15 nominados, cinco serán elector por un panel de jueces expertos de One Young World y se anunciarán a mediados de marzo. Los ganadores recibirán un premio en la cumbre que llevará a cabo la organización este año.