Norma Torres denuncia amenazas por su trabajo anticorrupción en el Triángulo Norte

Norma Torres denunció que ha recibido amenazas por su trabajo anticorrupción en países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

"Las amenazas en mi contra por mi trabajo para acabar con la corrupción en el Triángulo Norte son muy reales. Pero eso no significa que dejaré de luchar para apoyar a la gente de estos países. Se merecen gobiernos a favor de la democracia" dijo en su cuenta de Twitter, Norma Torres, la congresista estadounidense de origen guatemalteco.

Esto a raíz de una entrevista que le realizaron en la televisora MSNBC, donde señaló que ha recibido amenazas por parte de autoridades del El Salvador, hacia su persona y su equipo de trabajo.

The threats against me because of my work to end corruption in the #NorthernTriangle are very real. But that doesn't mean I'll stop fighting to support the people of these countries. They deserve pro-democracy govts.



More from my interview w/ @AymanMSNBC:https://t.co/8xcZiMznfT — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) May 29, 2021

¿La razón? Torres indicó que, al parecer, hay personas que se han mostrado molestas por las críticas que ha realizado por el desempeño de los gobiernos de El Salvador y Honduras.

Al respecto, el diario Los Angeles Times publicó un artículo de opinión, escrito por Ttracy Wilkinson y Sarah D. Wire, titulado "Por qué la única miembro del Congreso nacida en Centroamérica duerme con un arma cerca", donde ridiculizan la infancia de Torres, vivida durante el conflicto armado en Guatemala.

Con relación a las amenazas, en la entrevista a MSNBC, la congresista dijo que no pedirá seguridad adicional, pero cuenta con protección permanente por su trabajo, al igual que sus colegas.