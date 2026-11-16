El cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA traerá emoción este martes (1:45 p.m.) en los últimos partidos, uno de ellos se dará en Copenhague. Dinamarca y Noruega se juegan la vida y un boleto a los cuartos de final.
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Los daneses vienen motivamos tras golear a Portugal en Braga y dependen de sí mismos para avanzar a la siguiente fase, incluso podría terminar como líderes de grupo en caso de que los lusos cayeran ante Gales.
El conjunto noruego también tiene opciones de meterse entre los mejores ocho, pero está un poco complicado. Debe de ganar en Dinamarca con una diferencia de más de tres goles para pasar como segundo lugar, un reto duro para Erling Haaland y compañía, sobre todo por estar fuera de casa.
En todo caso, para ambas selecciones es una final que tiene como premio el poder clasificar entre los mejores del torneo, donde ya esperan grandes selecciones como Francia, España, Inglaterra, Bélgica y Países Bajos.
*Con información de agencias