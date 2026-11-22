Tallulah Willis compartió una fotografía inédita tomada de la mano con su padre, el actor Bruce Willis, quien se encuentra en avance de la demencia.
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La hija disfruta en un columpio tomada de la mano del actor apoyada sobre el pecho de su hija.
Willis padece de demencia frontotemporal (FTD) desde 2023 y se dice que la enfermedad está tan avanzada que ya no reconoce a su familia. Willis luce un suéter gris encima de una camisa polo rosa y pantalones azul marino mientras Tallulah viste un suéter rojo con pantalón de lona.
"La FTD es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente", afirmó la esposa del actor Emma Hemming.
"Tiene demencia frontotemporal, que afecta una parte completamente diferente del cerebro", dijo.
"A veces parece un bebé que observa un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo miras, parece un hombre de mediana edad saludable", dijo una fuente cercana.
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