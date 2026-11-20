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La propuesta de nueva Ley de Contrataciones Públicas plantea elevar de Q900 mil a Q2 millones el monto de los procesos de licitación.

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso analiza los cambios propuestos en la nueva Ley de Contrataciones Públicas, entre ellos el aumento de los montos para las distintas modalidades de adquisición del Estado.

El presidente de esa Comisión, el diputado Jorge Ayala, explicó que la iniciativa mantiene cuatro mecanismos:

Compra directa

Contratación simplificada

Proceso de cotización

Proceso delLicitación

Sin embargo, se plantea modificar los límites económicos para cada uno de estos procedimientos.

Las licitaciones se aplicarían a partir de Q2 millones, mientras que las cotizaciones abarcarían compras de Q300 mil a Q2 millones. (Foto: Organismo Legislativo)

"Lo que se está haciendo es que se está aumentando el primer rango de 0 a 35 mil quetzales, un segundo rango de 35 mil quetzales a 300 mil quetzales, un tercer rango que ya requiere cotización, que es la parte de 300 mil a 2 millones de quetzales, y la licitación que sería de 2 millones de quetzales en adelante", explicó

Asimismo, indicó que en la actualidad, las licitaciones se realizan a partir de Q900 mil en adelante.

Sobre estos incrementos señaló que responden a cambios inflacionarios y el aumento de los costos, debido a que los montos vigentes fueron establecidos hace varios años.

Agregó que elevar los umbrales permitiría agilizar las adquisiciones y evitar que los procesos administrativos retrasen la ejecución presupuestaria.

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, explica que actualizar los montos permitiría agilizar las adquisiciones del Estado y facilitar la ejecución presupuestaria. (Foto: Organismo Legislativo)

¿Qué es una compra directa y qué es una licitación?

En Guatemala, las instituciones públicas utilizan distintos procedimientos para adquirir bienes y servicios, según el monto de la compra.

La compra directa permite contratar o adquirir bienes y servicios por montos mayores de Q25,000 y hasta Q90,000.

La entidad publica una oferta electrónica en Guatecompras y recibe propuestas de proveedores, sin realizar un proceso completo de cotización o licitación.

En cambio, la licitación pública se utiliza para compras que superan los Q900 mil. Es un concurso en el que la institución publica las bases, recibe ofertas de distintos proveedores y una junta evalúa las propuestas para adjudicar el contrato.

La nueva ley plantea elevar de Q900 mil a Q2 millones el límite a partir del cual se requiere una licitación pública. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Comisión en sesión permanente

El diputado Ayala indicó que la comisión se declaró en sesión permanente para trabajar en el dictamen y recibir observaciones de distintos sectores.

Entre ellos se mencionó a la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

El acercamiento ocurre después de que representantes del sector privado cuestionaran la posibilidad de aprobar la iniciativa de urgencia nacional sin una discusión técnica previa.

Ayala afirmó que espera alcanzar acuerdos en las próximas sesiones para emitir el dictamen. Si este se concreta el lunes 23 de noviembre, podría trasladarse a Dirección Legislativa y quedar sujeto a que la Instancia de Jefes de Bloque para que lo agende para su discusión en el pleno.

La discusión se retoma este viernes 20 de noviembre a partir de las 11:00 horas en el Congreso.

Cambios en la propuesta

Según datos del Legislativo, entre los ajustes incorporados en una nueva versión de la iniciativa, el Ministerio de Finanzas (Minfin) eliminó los tribunales administrativos de contrataciones.

Además, la propuesta contempla el Sistema Nacional de Adquisiciones y mecanismos de alerta para detectar posibles casos de fraccionamiento de compras.

Ayala señaló que la aprobación también dependerá de los consensos entre los bloques legislativos.

La propuesta contempla un plazo de 18 meses para entrar en vigencia y su aplicación correspondería al próximo gobierno.

La propuesta también contempla cambios en los mecanismos de control y en el funcionamiento del sistema de adquisiciones públicas. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La propuesta de la Nueva Ley de Contrataciones Públicas, lleva en el Congreso para su análisis cerca de un año, presentada el 25 de noviembre del 2025.

Sin embargo, el diputado Ayala indicó que la discusión de la iniciativa 6688 avanzó de forma paralela a otras propuestas prioritarias que conoció la Comisión de Economía durante el año como la Ley de Lavado y Ley de Puertos, y se agregan las revisiones que realizó el Ministerio de Finanzas a la misma.