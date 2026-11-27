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Videos compartidos en redes sociales evidenciaron cómo los fuertes vientos dificultan la movilidad de las personas.

Las autoridades de Nueva York declararon el estado de emergencia ante el impacto de una potente tormenta invernal que afecta a gran parte de la Costa Este de Estados Unidos durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

El sistema meteorológico ha provocado fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas, marejadas e inundaciones costeras, además de interrupciones en el suministro eléctrico y complicaciones en el transporte aéreo.

Según los reportes de diversos medios de comunicación, las ráfagas de viento han superado las 59 millas por hora en varios puntos de la región, mientras que alrededor de 440 mil usuarios permanecían sin electricidad durante la mañana del jueves.

Los estados más afectados incluyen Virginia y Missouri, donde las condiciones meteorológicas han provocado cortes masivos de energía y dificultades para desplazarse por carretera.

En redes sociales se han compartido videos en los que se evidencia la fuerza del viento.

NUEVA YORK. El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s fue diferido para el sábado 28 de noviembre debido a fuertes vientos‼️ Los paraguas se están volviendo del revés, y las ráfagas pronosticadas de hasta 65 millas por hora están empujando a la gente por la acera. La seguridad tuvo que ser lo primero. https://t.co/CgA3hiI6S4 — Liliana Franco (@lilianaf523) November 26, 2026

El mal tiempo también ha impactado a miles de viajeros en una de las fechas con mayor movilidad del año. Más de 820 vuelos fueron cancelados y cientos más registraron retrasos debido a la tormenta, afectando principalmente a aeropuertos de Nueva York, Washington D. C. y Baltimore.

La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió que las condiciones climáticas podrían continuar provocando demoras en las operaciones aéreas durante la jornada.

Como consecuencia de los fuertes vientos, el tradicional desfile de Macy's en Manhattan fue pospuesto por primera vez en sus 100 años de historia. Los organizadores anunciaron que el evento se realizará el sábado, ya que las condiciones actuales representan un riesgo para la operación de los emblemáticos globos gigantes que recorren las calles de Nueva York.

El desfile es uno de los eventos más esperados para dar la bienvenida a la Navidad en Nueva York. (Foto: AFP)

Las autoridades también mantienen alertas por inundaciones costeras en zonas de Nueva Jersey y el Atlántico Medio. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que algunas comunidades podrían registrar los niveles de agua más altos desde el paso del huracán Sandy en 2012, lo que ha llevado a emitir llamados de evacuación voluntaria en áreas vulnerables.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, evitar desplazamientos innecesarios, preparar suministros de emergencia en caso de cortes de energía y extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones o fuertes vientos.

Las calles han tenido que ser cerradas en algunas zonas debido a las fuertes lluvias. (Foto vía: El País)

*Con información de N+ Univision