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Nueva York pospone el desfile de Macy's al sábado 28 de noviembre por tormenta severa y riesgo en viajes.

Nueva York pospuso su tradicional desfile del Día de Acción de Gracias hasta el sábado por temor a condiciones meteorológicas extremas, mientras una tormenta gana fuerza en la costa este de Estados Unidos.

La tormenta invernal amenaza con interrumpir el transporte aéreo y por carretera de hasta 80 millones de personas en uno de los momentos de mayor actividad vacacional de los estadounidenses.

Se pronostican fuertes lluvias y vientos intensos.

"Después de una estrecha colaboración con nuestros socios de la ciudad y las distintas agencias, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año", dijo Macy's, patrocinador del desfile, en un comunicado difundido por la alcaldía.

️ ¡Se pospone el desfile de Acción de Gracias! @Macys y autoridades de Nueva York reprogramaron la edición 100 para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 horas, ante los fuertes vientos previstos para este jueves ⚠️ #MacysParade #Thanksgiving https://t.co/bAdVvpvcF7 — SDP Noticias (@sdpnoticias) November 26, 2026

"Debido al pronóstico de condiciones meteorológicas severas, el 100 desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se trasladará al sábado 28 de noviembre", agregó.

El desfile anual, que coincide cada año con el jueves de Acción de Gracias, tiene un recorrido de cerca de 4 kilómetros, desde Midtown Manhattan hasta la tienda Macy's en Herald Square, en la Calle 34.

*Con información de AFP