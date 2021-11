Estados Unidos impone nuevas medidas para los visitantes esenciales

Estas nuevas medidas para ingresar a Estados Unidos tomarán vigencia a partir del 22 de enero de 2022.

Funcionarios de la Casa Blanca han dado a conocer que el Gobierno de Joe Biden implementará nuevas medidas para viajeros esenciales, esto con la finalidad de mitigar la crisis sanitaria y resguardar a las personas del Covid-19.

Estas disposiciones aplicarán para viajeros esenciales es decir, aquellas personas que crucen las fronteras terrestres de ese país, como: conductores de camiones, trabajadores de emergencia, quienes deberán estar vacunados contra el Covid-19 y tener esquema completo.

Según la prensa internacional, la fuente oficial pidió estar bajo el anonimato por no tener autorización para revelar esta nueva información. Además, dijo que estas medidas únicamente aplicarán para personas que no tengan residencia en ese país y para quienes no sean estadounidenses.

En cuanto a ciudadanos de Estados Unidos, únicamente se les solicitará otras pruebas adicionales, las cuales no fueron especificadas.

*Con información de Los Angeles Times.