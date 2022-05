¿Indirecta para Nodal? El contundente mensaje de Belinda tras polémica

Belinda sigue en medio de la polémica tras mensajes filtrados por Christian Nodal.

Después que el cantante de regional mexicano Christian Nodal expusiera unos mensajes con su exprometida, la cantante Belinda, sus seguidores no dudaron en esperar la respuesta de la actriz.

La cual reveló durante su estadía en España, Belinda ofreció una entrevista en la que afirmó que el respeto siempre debe existir entre las personas.

Aunque no se sabe la fecha exacta en la que la actriz y cantante dio las declaraciones, sus fans relacionaron la forma indirecta con la polémica que ocasionó hace unos días los mensajes filtrados por Christian Nodal.

La joven actriz concedió una entrevista para Vanity Teen, en donde le pidieron un consejo para los jóvenes que la admiran, por lo que Belinda mencionó lo siguiente:

"No pongas atención en lo que otros dicen sobre ti. Estamos aquí para ser felices. Seamos respetuosos y educados. Pienso que esas cosas son importantes. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que dicen los demás... La cosa más importante es hacer lo que amas, como quieras hacerlo, escucha lo que sientes y no importa lo que otros digan sobre ti. No permitas que otros se apoderen de ti".

"A veces ni siquiera lo lograrás en el segundo o tercer intento. Pero si te esfuerzas, insistes y perseveras lo lograrás".

Por otra parte, Belinda aseguró que la música se ha convertido en su mejor aliada durante estos meses, pues le ayuda a superar sus momentos complicados.

"Considero que la música es como medicina para muchas cosas, incluso para los desamores. A veces la gente piensa que tener el corazón roto es algo superficial, pero un corazón roto puede ser algo grande que literalmente te lastima. Sientes dolor en el alma, en el pecho, en el cuerpo; esto también podría llevar a otros problemas de salud como traumas u otras cosas que has arrastrado contigo desde la infancia. Así que la música es como la cura para el alma, la mente y todo".