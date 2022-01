Nuevo testimonio del caso de abuso sexual del príncipe Andrés conmociona

La testigo Carolyn Andriano reveló estremecedores detalles del caso que envuelve al príncipe Andrés en un crimen de abuso sexual de menores.

El impactante testimonio de Andriano en el juicio por tráfico de menores y abuso sexual contra Ghislaine Maxwell, mano derecha del pedófilo Jeffrey Epstein, destapó pormenores sobre la relación del Duque de York y Virginia Roberts.

"Virginia Roberts me dijo que se había acostado con Andrés en Londres”, explicó en una entrevista exclusiva con el Daily Mail.

Carolyn Andriano, de 35 años, también fue esclava sexual de Maxwell y contó hechos escalofriantes de su calvario en las mansiones del pedófilo.

Cuatro de los cinco veredictos de culpabilidad contra Ghislaine se basaron en las pruebas que ella presentó, incluyendo el cargo de tráfico sexual de menores, con una pena máxima de 40 años de cárcel.

“Renuncio a mi derecho al anonimato. Lo hago porque quiero que todas las mujeres jóvenes sepan lo que me pasó cuando era adolescente y cómo ha afectado a mi vida. Quiero ser la voz de todas las sobrevivientes de abusos sexuales para que no tengan miedo de denunciar, aunque sea años después del suceso y decir lo que les pasó. Esta es mi historia y quiero contarla”, afirmó.

El relato de Carolyn

En marzo de 2001 estaba limpiando su habitación, escuchando música y discutiendo con su madre cuando recibió un mensaje:

“Nunca adivinarás con quién estoy”, dijo Virginia Roberts.

"¿Quién?”, respondió Carolyn.

“Estoy en Londres con Jeffrey, Maxwell y el príncipe Andrés”, recuerda.

"Dijo que iban a cenar, no le creí, pensé que era exagerado pero, por otra parte, ella conocía a gente rica y había estado en fiestas elegantes y cosas así”.

Los "Jeffrey y Maxwell" eran el financista y el agresor sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel en 2019, además de su novia Ghislaine Maxwell, condenada por cargos de tráfico de menores y abuso sexual en Nueva York en diciembre de 2021.

Virginia, de 17 años, regresó de Reino Unido y fue a buscar a Carolyn al colegio. Le dije: “¿Y dónde está su foto señorita princesa?”, dijo Carolyn, tras la pregunta le mostró la imagen donde Virginia aparece sonriendo con el príncipe Andrés a su lado.

(Foto: Oficial)

“Le pregunté si había estado en el Palacio. Y me dijo: ‘Me acosté con él’. Yo le dije: ‘¿Qué? Estás jugando conmigo’, y ella dijo: ‘No, me acosté con él’. No parecía molesta por ello. Le pareció muy bien”.

“No hay ninguna cantidad de dinero en este mundo que pueda reparar lo que me robaron: mi inocencia de niña por parte de Maxwell y Epstein. Tengo hijos y sé que como madre, y como mujer, no hay manera de que pueda hacer algo parecido a lo que Maxwell ha hecho”, afirmó.

¿Cómo ingresó Carolyn a ese mundo?

“A los 14 años podía pasar por 21 cuando estaba maquillada. Me maquillaba yo misma pero Virginia me daba la ropa. Me dio unos pantalones cortos muy ajustados con un top de tirantes con todo mi escote al aire... Me dijo que hiciera lo que hiciera, no dijera la edad y ni siquiera le pregunté por qué, le seguí la corriente”.

Al llegar a la Villa de Epstein arrastrada por Virginia, Carolyn se encontró con Maxwell, quien le dijo a Virginia que “la llevara arriba y le mostrara lo que tenía que hacer”. Fueron al cuarto de baño de Epstein, donde Virginia preparó una mesa de masaje.

“Epstein entró, dijo que acababa de volver de correr, se lavó los dientes, le dio un beso en la mejilla a Virginia, me miró, se presentó, se quitó los pantalones cortos y la camiseta, se quedó desnudo y se acostó encima de la camilla de masaje boca abajo. Miré a Virginia y me hizo un gesto con los ojos para decirme ‘no te preocupes, todo irá bien’.

"A los 45 minutos del masaje se dio la vuelta, me aparté y Virginia se subió encima de él...”, relató.

“Me senté en el sofá y miré hasta que terminó, volvimos a bajar y Maxwell me preguntó: ‘¿Cómo ha ido todo?', Virginia le dirigió una mirada para decirle que había sido una sesión estupenda y fue entonces cuando Maxwell me pidió mi número de teléfono”, agregando que le entregaron tres billetes de 100 dólares como pago por su tiempo.

Carolyn explicó dijo volvió a la mansión unas “cien veces” en los cuatro años siguientes a veces tres o cuatro veces por semana. El dinero en efectivo se depositaba en el lavabo del cuarto de baño.

Los “masajes” seguían siempre la misma rutina: varias chicas, algunas conocidas, otras no, todas jóvenes, frotaban la espalda y el trasero de Epstein antes de que este se diera la vuelta.

Ella afirmó que con Epstein nunca tuvieron relaciones sexuales completas, pero asegura que fue agredida sexualmente varias veces.