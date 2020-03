Nuevos saludos por coronavirus: cambiar besos por golpes de codo

El coronavirus ha enfermado a más de 90 mil personas y se ha extendido a más de 70 países y territorios, por lo que las personas se han enfrentado a un dilema: ¿cómo saludar a alguien?

El sábado, un funcionario francés desaconsejó la antigua tradición francesa de “la bise“, la tradición de plantar un beso en la mejilla de una persona varias veces, sobre los temores del coronavirus.

“Se recomienda reducir el contacto social físico. Esto incluye la bise“, dijo el ministro de salud francés Olivier Véran a los periodistas, y agregó que las personas también deben evitar los apretones de manos.

En Italia, las autoridades que se enfrentan al brote más grande en Europa no han indicado abiertamente que no se tenga ningún contacto físico, pero han admitido que reducir el contacto podría ser un desafío.

“Tenemos una vida social colectiva que es muy florida, muy expansiva. Tenemos mucho contacto, nos damos la mano, nos besamos, nos abrazamos”, indicó el mes pasado el comisionado especial de coronavirus de Italia, Angelo Borrelli.

“Tal vez es mejor en este período no darse la mano y no tener demasiado contacto, y tratar de ser un poco menos expansivo, lo cual es diferente de lo que soy”, agregó Borrelli.

¿Cuál es la alternativa?

Hay ciudadanos muy preocupados evitando los apretones de manos, personas de todo el mundo se están volviendo creativas con sus encuentros y saludos.

Sylvie Briand, directora de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, ha respaldado una serie de saludos como alternativa al apretón de manos, que incluye golpes en los codos, agitar las manos y hacer una reverencia con las palmas juntas en estilo del el “wai” tailandés.

We need to adapt to this new disease #COVID19 https://t.co/SiCL6dX2dQ — Dr Sylvie Briand (@SCBriand) March 1, 2020

Mientras tanto, han aparecido videos de Irán y Líbano de amigos que se golpean los pies para saludarse.

El entrenador de etiqueta, William Hanson, explica que saludar a las personas con un “estilo efusivo y cálido” parecería cortés en ausencia de un apretón de manos.

La gente debería usar un “gesto de palma abierta en lugar de un gesto de palma cerrada… especialmente si saluda a muchas personas en un evento o conferencia de redes”, dijo Hanson y agregó que hacer contacto visual también debería ser una prioridad.

*Con información de CNN

