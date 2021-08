Número de muertos por terremoto en Haití sube a 227

"El número de muertos por el terremoto aumentó a 227, de los cuales 158 fueron registrados en el sur", indicó en Twitter la institución.

También hay "cientos de heridos y desaparecidos", subrayó.

"Las primeras intervenciones, llevadas a cabo tanto por rescatistas profesionales como por habitantes, han permitido sacar a muchas personas de los escombros. Los hospitales siguen recibiendo heridos", añadió.

Se sospecha que aproximadamente son 1,500 las personas heridas en el devastador terremoto de magnitud 7.2 que sacudió el país la mañana de este sábado.

JUST IN: At least 227 people killed and more than 1,500 injured in the devastating 7.2 magnitude earthquake that rocked Haiti, the country’s civil protection agency confirms to @ABC News. https://t.co/bNc13rfkHY — ABC News (@ABC) August 14, 2021

Además, los analistas muestran preocupación de que exista un aumento mayor de la infección por el Covid-19, ya que las personas desplazadas sin vivienda tengan que habitar confinados es lugares más estrechos.

El terremoto fue prácticamente del mismo tamaño y a la misma profundidad que el terremoto de 2010, y a lo largo de exactamente la misma línea de falla, el Jardín de Plátano de Enriquillo, pero más al oeste y en una región menos poblada.