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Nvidia anunció la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo tras la intervención del gobierno de Estados Unidos.

EN CONTEXTO: Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras escándalo con presunta espía china

El gigante tecnológico estadounidense Nvidia anunció este lunes la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo, una decisión que según la compañía, se produjo tras recibir información de "altas esferas" del gobierno de Estados Unidos.

Huang dimitió el 12 de noviembre debido a una relación extramarital con una mujer china que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechan que espiaba para Pekín. Su partida hizo caer a Wall Street y avivó los temores sobre una economía estadounidense dependiente del auge de la inversión en IA.

Wall Street se disparó este lunes tras el regreso de Huang: el índice Nasdaq subía más de 6% en las primeras operaciones.

Donald Trump, que había instado públicamente a Nvidia a volver a contratarlo, celebró la decisión como "correcta y apropiada".

Nvidia indicó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo".

“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” - President DONALD J. TRUMP https://t.co/bKAxuMr9aA — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

Añadió que informaciones recibidas de altos funcionarios del gobierno le permitieron confiar en que su no suponía un riesgo para la seguridad nacional, pero no identificó a esos funcionarios ni detalló qué le dijeron.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, afirmó que Huang "es la persona correcta para dirigir Nvidia" y que su retorno responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Jones seguirá al frente del consejo, y Colette Kress, que ejerció como directora ejecutiva interina, continuará como directora financiera.

"Compromiso renovado"

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado", dijo Huang en el comunicado, en el que agradeció al consejo, al personal, a los accionistas y a su familia.

Huang se ofreció a regresar tras su dimisión, pero Jones dijo a los inversores en una llamada sobre resultados la semana pasada que los consejeros habían aceptado su renuncia por unanimidad y que "no tenían intención de reinstaurar a Jensen como CEO".

Figuras de Silicon Valley, como Elon Musk y el cofundador de Uber Travis Kalanick, presionaron para la reincoporación de Jensen, además de miles de empleados actuales y antiguos que firmaron una petición para que volviera.

BREAKING: Nvidia reinstates Jensen Huang as CEO and President Nvidia surges nearly $300,000,000,000.00 https://t.co/Y9mzGMlix1 — Kalshi (@Kalshi) November 23, 2026

Trump ya había pedido el viernes a Nvidia que diera una "segunda oportunidad" a Huang, uno de los defensores de un enfoque desregulado de la IA y considerado un asesor informal del presidente en esta materia.

Huang ha desarrollado una estrecha relación con Trump desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero de 2025: realiza visitas frecuentes a Washington, lo acompaña en viajes al extranjero y negocia directamente con el Ejecutivo sobre las exportaciones de chips a China.

Nvidia también fue uno de los mayores donantes para el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca de Trump, con una contribución de 25 millones de dólares, según una lista de donantes publicada por The Washington Post el mes pasado.

*Con información de AFP