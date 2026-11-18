-

El registrador de ciudadanos del TSE aclaró que la Ley Electoral no establece como obligatorio contar con un título universitario para integrar las juntas electorales.

TE PUEDE INTERESAR: PNC prevé instalar hasta mil 500 cámaras corporales en el área metropolitana

La posibilidad de exigir estudios universitarios a quienes integren las juntas electorales para las próximas elecciones se cuestionó en el Congreso, luego de que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) planteara que sus integrantes cuenten con formación académica.

Tras cuestionamientos en el legislativo, el registrador de ciudadanos, Sergio Escobar Antillón, aclaró que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no establece que los integrantes de estas juntas deban ser profesionales universitarios.

“ La ley no establece que tenga que ser un profesional universitario y si no lo establece la ley, pues obviamente no es de carácter obligatorio ” Sergio Escobar Antillón , Registrador de ciudadanos del TSE

Añadió que, según la información que recibió, la propuesta se habría planteado como una preferencia y no como una norma obligatoria.

Limitaciones a la participación

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, Sonia Gutiérrez, también cuestionó que el título universitario se convierta en una condición indispensable para integrar las juntas electorales.

La legisladora consideró que exigir ese requisito podría limitar la participación de ciudadanos que no han tenido acceso a la educación, en especial en las comunidades rurales.

Sonia Gutiérrez considera que exigir un título podría limitar la participación ciudadana, especialmente en áreas rurales. (Foto: Archivo Soy502)

"En Guatemala todavía tenemos un 20% de analfabetismo y mucho proviene de la ruralidad de nuestro país. Es muy riguroso pensar que sea un requisito indispensable; debe ser parte, sí, pero que no sea únicamente ese requisito", dijo.

Además, señaló que poseer títulos universitarios no garantiza que un perfil sea el idóneo. "Yo creo que hay buenos ciudadanos que también velarán por ese proceso transparente", agregó.