Caso Odebrecht: Jueza Aifán dice que fiscal expuso información de un testigo

La fiscal especial de FECI, Vilma Pérez Pineda, recién nombrada en el caso Odebrecht expuso información confidencial de un testigo, según la jueza Erika Aifán.

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, señaló que la fiscal Vilma Pérez Pineda, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) expuso información, que se encuentra en reserva, a uno de los abogados defensores en el caso Odebrecht.

"Nosotros no podemos venir a improvisar en las audiencias, porque ponemos en riesgo la vida de las personas, como ocurre en el presente caso", expresó Aifán.

La jueza le dijo a la fiscal: "Voy a ser concreta en señalar que el MP debe conocer qué actuaciones están bajo reserva parcial y cuáles no, además qué datos están bajo confidencialidad y con estricta reserva, porque ponen en riesgo de las personas".

Vilma Pérez acaba de ser nombrada como Fiscal Especial en la FECI y se le asignó la investigación del caso Odebrecht.

Vilma Pérez de saco beige se presentó a la audiencia. (Foto: cortesía)

El lunes 27 de septiembre, la fiscal Pérez se presentó al juzgado a una audiencia de discrepancia con el abogado Juan Guevara, quien defiende a Carlos Arturo Batres Gil, uno de los secretarios privados de Roxana Baldetti y sindicado en el caso Odebrecht.

Durante la diligencia, la fiscal puso a la vista de Guevara documentos relacionados con la investigación y que según se conoció en la audiencia se encuentran bajo reserva.

Dentro de la información los datos de identificación del testigo a quien solo se le identifica como "A".

“ Se oficiará al MP y se hará saber lo que ha pasado porque ha sido expuesta la identidad de un testigo y esto pone en riesgo la vida de ese testigo ” Erika Aifán , jueza de Mayor Riesgo D

La fiscal Vilma Pérez dijo en la audiencia de lo sucedido "accediendo a la petición del abogado de la defensa y con el fin de indicarle que las diligencias que requirió fueron realizadas, puse a la vista de él, el expediente donde consta el requerimiento que la fiscalía hace", aseguró.

El litigante Juan Guevara argumentó: "Por el resguardo de la información me detuve (en la lectura) y ya no seguí leyendo. Si hubiera sido un abogado de mala fe, sigo leyendo todo y me guardo la información y después la utilizo contra el proceso y debido proceso".

Durante la audiencia, la defensa de José Arturo Batres Gil, sindicado de coordinar la entrega de un soborno de US$4.9 millones de la constructora Odebrecht, solicitó la incorporación de varios medios de prueba que en su momento solicitó a FECI.

La jueza aclaró que lo relacionado con el sindicado Arturo Batres no está en reserva, sin embargo otra fase de la investigación sí y esa fue la que se expuso.

La jueza Aifán resolvió enviar a la jefa del MP, Consuelo Porras, un oficio explicándole lo sucedido con la fiscal Vilma Pérez.