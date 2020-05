Fedefut cancela los torneos en Guatemala por crisis de Covid-19

El presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz, confirmó la cancelación de los torneos nacionales y diferentes ligas en el país como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.

En una entrevista en Emisoras Unidas, Paiz informó que el próximo viernes notificará de forma oficial a todas las ligas del país y a la Confederación Norteamericana, Centroamericana y del Caribe de Fútbol Asociado (Concacaf) sobre la decisión que tomó Guatemala.

“Vamos a notificar que se cancelan las ligas, los torneos de fútbol, playa, femenino, liga nacional, primera, segunda y tercera división. Vamos a emitir un acuerdo y se notificará este viernes”, agregó Paiz.

Paiz explicó que realizarán un cronograma para definir para junio el inicio del próximo torneo, esto "solo si los tiempos lo permiten y la situación que estamos viviendo como país en materia del coronavirus se logra controlar”, remarcó.

“ Aunque ahorita podríamos jugar, el fin de semana está cerrado, hay toque de queda y no se podría. Me fascinaría que pudiéramos avanzar en junio, pero no depende de nosotros. ”

Gerardo Paiz

, presidente de Fedefut