¡Vivo de milagro! Oficial se salva de ser aplastado por un vehículo en EEUU (video)

Un video muestra cómo un oficial se salvó de ser arrollado por un vehículo que transitaba en la carretera a excesiva velocidad.

Un agente de la policía de Virginia en Estados Unidos se salvó "de milagro" de ser aplastado por un vehículo que iba a excesiva velocidad por la carretera.

El oficial se encontraba controlando el tráfico, cuando el carro conducido por un menor de edad se empotró contra otro vehículo estacionado.

Afortunadamente, el policía logró darse cuenta a tiempo y rápidamente se alejó de la escena que pudo terminar en tragedia. El video del momento fue compartido en redes sociales.

#WATCH: Heart-Stopping Dash-Cam Footage Captured a 17 year old driving over 120mph loses control, nearly killing a officer

⁰#Fairfax | #Virginia⁰⁰Watch as Heart-stopping police dash-camera footage shows when a 17 year old Teen driving BMW M3 going over 120mph in the… pic.twitter.com/s6Y5Ki5qKS — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 2, 2023

De acuerdo con el sitio Antena3, el incidente fue provocado por un conductor de solo 17 años, quien se dirigía hacia el norte por Fairfax County Parkway a gran velocidad.

Además de él, iban dos pasajeros a bordo que tras el choque sufrieron heridas leves. Por su parte, el agente de policía también tuvo algunas heridas al caer al suelo cuando corría.

Autoridades de Fairfax han reportado un incremento considerable del 62% en multas por exceso de velocidad en lo que va del año, mientras que en multas por no respetar señalizaciones ha subido a 98%.

*Con información de Publimetro y Antena3