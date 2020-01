Ofrecen oportunidad de empleo con mudanza pagada a isla remota

Si aceptas esta tentadora oferta de empleo en Great Blasket Island, deberás renunciar a todas las comodiades de la vida moderna, pero el "sacrificio" valdrá la pena.

Esta es una excelente opción para quienes buscan salir de la rutina.

El departamento de turismo de Great Blasket Island publicó un anuncio en el que busca a dos personas dispuestas a mudarse durante seis meses con todos los gastos de permanencia pagados.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

Empleo: estos son los puestos vacantes que más buscan las empresas

"Se busca una pareja o un par de amigos que se encarguen de gestionar el hotel y la cafetería de la isla. Desde el 1 de abril hasta octubre de 2020 con alojamiento y comida incluidos", se indica en la publicación de Twitter.

La isla está poco poblada, se ubica al suroeste de la costa irlandesa y tiene espectaculares paisajes de montaña, restos prehistóricos, abundante vida marina y una rica flora y fauna.

Sin embargo, la oferta no es apta para todos. Las autoridades advierten a los turistas que el agua potable es limitada, por lo que recomiendan llevar agua propia para uso personal.

LEE ADEMÁS:

¿Buscando trabajo? Conoce el portal digital "La Bolsa de empleo"

El sitio no tiene electricidad, no existe el wifi ni duchas de agua caliente. La encargada de esta vacante, Alice Hayes dijo a la emisora irlandesa RTE que tan solo una pequeña turbina eólica ayuda a generar energía suficiente para realizar algunas actividades básicas.

"Es intenso y duro, pero es un puesto único", afirmó Hayes. "Es volver a lo básico: fuegos, velas, estufas, vida salvaje y naturaleza", describió.

El anuncio ya ha atraído 23 mil solicitudes provenientes de todas partes del mundo.

*Con información de ActualidadRT

NO DEJES DE LEER: