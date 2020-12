Una familia continúa con la búsqueda de su mascota llamada Siena, quien escapó de una casa durante la celebración de Navidad. Corrió asustada por el sonido de los cohetillos.

De acuerdo con sus dueños, el pasado 25 de diciembre perrita huyó de una vivienda ubicada en la zona 1 de Quetzaltenango. Escapó durante la quema de cohetillos al mediodía. La familia es originaria de la ciudad de Guatemala y visitaron la urbe altense para celebrar las fiestas.

La familia ofrece una recompensa de Q1,000 para quien ayude a ubicarla. Han compartido fotografías en redes sociales y piden a los guatemaltecos que les ayuden a ubicarla.

La perrita tiene una cicatriz roja en la punta de la nariz, pecas de color café claro en las orejas y necesita un medicamento que debe tomar cada 48 horas.

SIGO SIN ENCONTRARLA. Cada vez hay más anuncios pero no hay noticias. No he parado de buscarla ni 1 solo día. PORFAVOR DEVUÉLVANMELA SI ALGUIEN LA TIENE, o ayúdenme a dar el paradero exacto. SE DARÁ EXCELENTE GRATIFICACIÓN, NO SE HARÁN INVESTIGACIONES. #xela #Quetzaltenango pic.twitter.com/LLdWkeXBHC — Elisa‍♀️ (@lisamaeeeee) December 28, 2020

ASÍ TE LO CONTAMOS:

Perrita rescatada

La familia de Siena explicó a Soy502 que la perrita fue rescatada durante mayo, en plena emergencia por la propagación del Covid-19 en Guatemala.

“En mayo nos acercamos al Circo Rey Gitano y la perrita tuvo varios cachorros, los cuales estaban regalando. Con mi novio les dimos Q200 quetzales por la perrita ya que no tenían trabajo en ese entonces”, aseguró Elisa, dueña de Siena.

Según los dueños de Siena, la perrita es noble y no le haría daño a nadie. Además, lo que más desean es recuperarla. Aclararon que el animal no es de raza y pidió a las personas en Quetzaltenango que se contacten con ellos si logran ubicarla.

“Si alguien la tiene en casa les pido que me la devuelvan. Si necesitan el dinero yo se los doy, yo solo quiero a la perrita”, expresó Elisa.

Cualquier información puedes contactarlos al número 4064-5263.