Organismo Judicial elimina turnos porque la mayoría de trabajadores están vacunados

Las autoridades del Organismo Judicial (OJ) decidieron eliminar el rol de turnos que realizaban los empleados, porque la mayoría está vacunada.

EN CONTEXTO: Jueces y empleados del OJ serán vacunados al modificarse Plan de Vacunación

El secretario general de la Presidencia del Organismo Judicial (OJ), Juan Luis Cano Chávez, envió una circular al personal de los juzgados de todo el país, dando a conocer que la modalidad de turnos queda eliminada.

El rol de turnos se implementó como una estrategia para evitar contagios de Covid-19; sin embargo, se determinó que el 76% de los empleados están vacunados contra la enfermedad.

El OJ dio a conocer que el personal suma 12,177; de los cuales, 9,363 (76%) ya recibieron la primera dosis y 5,379 tienen esquema completo (44%).

Los registros también revelan que 846 empleados no quisieron vacunarse y de 1,986 no han registrado si se inmunizaron o no.

En relación a los casos positivos reportados del 18 de mayo de 2020 al 23 de septiembre de 2021, se informó que 2,751 trabajadores del OJ se han contagiado de Covid-19 y 41 han fallecido.