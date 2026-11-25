El futbolista guatemalteco Olger Escobar continuará su carrera en el CF Montreal de la MLS durante la temporada 2027, luego de que el club canadiense confirmara la renovación de su contrato.
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El equipo anunció la decisión a través de un comunicado en sus canales oficiales, en el que también confirmó la continuidad de otros cuatro jugadores.
Escobar, de 20 años, llegó a la institución en abril de 2025, procedente de la academia del New England Revolution.
Desde entonces, ha disputado 47 partidos oficiales, en los que suma dos goles y dos asistencias. La próxima campaña será la tercera con el conjunto canadiense, donde buscará tener mayor participación y consolidarse en el plantel.
En detalle
El mediocampista nació en Massachusetts, Estados Unidos, pero representa a Guatemala desde las categorías inferiores y se ha convertido en una opción recurrente para el técnico Luis Fernando Tena en la Selección Nacional.
Con la Bicolor, Escobar acumula 26 partidos oficiales entre amistosos, eliminatorias mundialistas, Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf. Su continuidad en Montreal le permitirá seguir sumando experiencia de cara a los próximos compromisos del combinado chapín.