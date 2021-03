Omar Chaparro ofrece disculpas a Anahí por burlarse de ella

El comediante, mexicano, publicó un mensaje reconociendo el error que había cometido, con las fuertes bromas que él hizo a la cantante Anahí.

Anahí compartió, a mediados de esta semana, un video que un club de fans subió a redes sociales donde aplaudían su salida de Televisa, donde fue víctima de burlas en su adolescencia cuando tenía problemas de desorden alimenticio.

“Respect Anahí. Y aquí una breve historia del por qué Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa”, dice el tuit difundido por Anahís Club.

La hoy madre de familia de 37 años citó el mensaje y destacó que: “Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”.

En el video se puede ver a figuras como Omar Chaparro, la cantante María José, Jimena Pérez “La choco” y Ricardo Cazares, reporteros de TV Azteca, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, haciendo mofa de la anorexia nerviosa que padeció la actriz.

El apoyo de Christian Chávez

Tras hacer público el mensaje de apoyo de sus fans, Christian Chávez, quien fue compañero de Anahí en Rebelde, compartió su sentir respecto a todo lo que vivió su amiga.

“Este video me rompe el alma, hoy en día esto se llama violencia contra la mujer, espero que los involucrados puedan ver cuánto daño hicieron con sus palabras y tengan la humildad de pedir una disculpa, para que ninguna mujer más viva algo así”.

La disculpa de Omar Chaparro

Algunos famosos comenzaron a ofrecerle disculpas públicas, a Anahí, a través de Twitter . Uno de ellos fue Omar Chaparro, quien, dentro de su programa “No manches” le dio de comer, en vivo a la cantante, con el objetivo de ver cómo reaccionaba y si ella vomitaría en cadena nacional.

Este es un hecho que, a la distancia, se puede definir como violento, pero que en su momento se manejó como una broma.

El comediante citó el tuit y escribió: “Querida Anahí te ofrezco una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas o personajes que hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande”.

Ella contestó: “No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar”.

Otras personalidades manifestaron su apoyo a Anahí y también reflexionaron sobre estas situaciones que ya no son vistas con buenos ojos en la televisión.

*Con información de Infobae