Variante Ómicron provoca largas filas para pruebas de Covid-19 en EE. UU.

La variante Ómicron provoca una alta demanda de pruebas de Covid-19 en EE. UU.

TE INTERESA: Rusia se pronuncia sobre la eficacia de su vacuna contra la variante Ómicron

La variante Ómicron del Covid-19 ha provocado una gran demanda de pruebas de Covid-19 en los centros de testeado en Estados Unidos (EE. UU.).

Medios estadounidenses lo comparan con el inicio de la pandemia en ese país, cuando los testeos de personas eran considerables, pero que empezaron a bajar con la llegada de las vacunas.

En Miami, los autos se alinearon uno tras otro. En Providence, Rhode Island, no había citas disponibles para las pruebas, por lo que les pidieron a las personas que compraran pruebas caseras de venta libre.

La situación no fue diferente en Brooklyn, donde las personas hicieron filas de hasta dos horas para realizarse una prueba. Mientras que en Nueva York se reportaron 21,027 casos positivos el viernes, el número más alto informado en un solo día en toda la pandemia.

COVID-19 testing sites in New York City are experiencing long lines as the Omicron variant spreads rapidly in New York



Read more: https://t.co/UhERgn9jdi pic.twitter.com/5Eg9qEWN6e — NowThis (@nowthisnews) December 17, 2021

Incluso, el médico Jay Varma, uno de los principales asesores del alcalde Bill de Blasio, publicó en sus redes sociales los últimos datos de positividad y aseguró que Ómicron está evadiendo la inmunidad a diferencia de cualquier otra variante anterior.

Um, we've never seen this before in #NYC.



Test positivity doubling in three days



12/9 - 3.9%

12/10 - 4.2%

12/11 - 6.4%

12/12 - 7.8%



Note: Test % is only for PCR & NYC does more per capita daily than most places ~67K PCR/day + 19K [reported] antigen over past few days (1/2) pic.twitter.com/PhxsZq55jn — Jay Varma (@DrJayVarma) December 16, 2021

En las últimas tres semanas, la positividad para Covid-19 se duplicó en Nueva York y se informó de un masivo incremento para demandar pruebas en ese estado.

"Nunca vi esto en Nueva York", dijo Varma. Mientras que un nuevo estudio británico indicó que la variante Ómicron puede confundirse con un resfriado común y, aunque es más leve que la Delta, podría enfermar a muchas más personas y amenazar la estabilidad de los sistemas sanitarios.