OMS admite retrasos en la entrega de vacunas contra el Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que ha habido retrasos en la entrega de vacunas contra el Covid-19 a través del mecanismo Covax y aseguran que esto podría durar otras semanas más.

"En las últimas semanas los proveedores de vacunas de Covax han encontrado restricciones, entonces las entregas se han hecho lentas, y pasarán algunas semanas antes de que se normalice el suministro", dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, en la sesión informativa semanal con periodistas de la región.

El lunes 12 de abril, el presidente Alejandro Giammattei se quejó de nuevo del mecanismo Covax y aseguró que "otra vez nos volvieron a quedar mal" con la entrega del medicamento, pero se prevé que en mayo entreguen un lote de 700 mil dosis.

Etienne indicó que están trabajando con los países inscritos en el mecanismo Covax, para que use al máximo las dosis limitadas de la vacuna, para que aprovechen para prioricen y la población vulnerable.

En tanto, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, recomendó elevar las medidas de seguridad y control en los lugares donde haya brotes de Covid-19, pero dijo que se debe de hacer "rápidamente" porque si se espera mucho "podría ser muy tarde".

EN VIVOSesión informativa sobre la COVID-19 en las Américas https://t.co/D8FWQRAnCV — OPS/OMS (@opsoms) April 14, 2021

"Para la mayoría de los países las vacunas no van a detener esta ola de la pandemia, simplemente no existen suficientes dosis de vacuna para proteger a todas las personas de los países que están en mayor riesgo", dijo Carissa Etienne, directora de la OPS.

También señalaron que si Latinoamérica no logra controlar el virus, ningún país en el mundo estará seguro, porque pueden surgir otras variantes más fuertes y contagiosas que no reconozcan las vacunas, para ello, los países más ricos deben de permitir el acceso a todos y no acaparar.