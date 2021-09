Nueva variante Mu de Covid-19 podría ser más resistente a vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la variante Mu tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico.

La OMS informó que la nueva variante del Covid-19, la B.1.621 o también denominada "Mu", fue identificada por primera vez en Colombia enero de este año y tiene una serie de mutaciones que la podrían hacer escapar de las vacunas contra Covid-19.

“Los datos preliminares presentados al Grupo de Trabajo de Evolución del Virus muestran una reducción en la capacidad de neutralización de los sueros de convalecientes y vacunados similar a la observada para la variante Beta, pero esto debe ser confirmado por más estudios”, señaló el organismo en su actualización semanal sobre la pandemia.

"Al 29 de agosto, más de 4,500 secuencias se han registrado de esta variante en 39 países", precisó Maria Van Kerkhove directora técnica del Covid-19 de OMS.

➡️Data on Mu has been shread with @WHO Virus Evolution Working Group

➡️As of 29 Aug, 4.5k sequences of Mu have been uploaded to @GISAID from 39 countries

➡️ Circulation of Mu is ⬇️ globally & < 0.1% of currently shared sequences of Mu, but this needs careful observation — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) August 31, 2021

Colombia y Ecuador, los más afectados

La organización dijo que de momento los brotes más grandes se han registrado Colombia y Ecuador. Su prevalencia en Colombia ha aumentado al 39% y en Ecuador al 13%. Otros casos esporádicos han sido detectados en Europa.

No obstante, la variante está bajo investigación ya que la OMS puntualizó que se requieren más estudios para comprender las características fenotípicas y clínicas de esta variante.

Actualmente, la organización se encuentra monitoreando la epidemiología de dicha variante, en especial con la co-circulación de la variante Delta, para detectar cambios.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo, el número de casos confirmados asciende a más de 217 millones y más de 4 millones de muertos a causa del Sars-Cov-2