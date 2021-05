OMS ve positivo liberación de patentes de vacunas anticovid

"Felicito a Estados Unidos por esta decisión histórica", tuiteó Tedros, quien llamó a avanzar "todos juntos rápidamente, en solidaridad, para aprovechar el ingenio y el compromiso de los científicos que produjeron las vacunas contra el Covid-19 que salvan vidas".

"Este es un momento monumental en la lucha contra el Covid-19. El compromiso de Estados Unidos de respaldar la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas es un poderoso ejemplo de liderazgo para abordar los desafíos de salud global", comentó en Tedros en la red social.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021

El jefe de la OMS aboga desde hace meses por esta medida, que India y Sudáfrica propusieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?", suele asegurar, máxime cuando el mundo enfrenta su peor pandemia en 100 años.