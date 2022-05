La Organización Mundial de la Salud (OMS) presume que la viruela del mono circuló algún tiempo sin ser detectada, según indica en un comunicado.

En una reciente actualización en un comunicado, la OMS sugiere que la aparición repentina de la viruela del simio simultáneamente en varios países no endémicos sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo, así como eventos amplificadores recientes.

Desde el 13 de mayo de 2022, la viruela del simio ha sido notificada a la OMS por 23 estados miembros que no son endémicos para el virus de la viruela del simio, en cuatro regiones de la esa entidad, detalla en el comunicado de este domingo 29 de mayo.



También indica que las investigaciones epidemiológicas están en curso y que la gran mayoría de los casos notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos con un área endémica y se han presentado a través de los servicios de atención primaria o de salud sexual.

Así mismo puntualiza que la identificación de casos confirmados y sospechosos de viruela símica sin vínculos directos de viaje a un área endémica es atípica. La epidemiología temprana de los casos iniciales notificados a la OMS por los países muestra que los casos se han registrado entre hombres que tienen intimidad con hombres.

"Un caso de viruela símica en un país no endémico se considera un brote. La aparición repentina de la viruela del simio simultáneamente en varios países no endémicos sugiere que puede haber habido una transmisión no detectada durante algún tiempo, así como eventos amplificadores recientes", sostiene la OMS.