Despiden a operador por "colgar" llamada que alertaba sobre tiroteo en Buffalo

Despiden a operador que colgó llamada de una empleada alertando sobre el tiroteo en Buffalo.

Un operador de un centro de llamadas de emergencia en Nueva York fue despedido por haber colgado la llamada que hizo una empleada del supermercado Tops, en Buffalo, alertando de la masacre que dejó 10 fallecidos y tres heridos.

El hombre que no ha sido identificado, fue despedido a principios de junio luego de haber estado con una licencia administrativa pagada desde el 16 de mayo, de acuerdo con el Departamento de Personal del condado de Buffalo.

Payton Gendron transmitió en Twitch mientras atacaba el supermercado de Búffalo. (Foto: El Mundo)

La empleada que realizó la llamada narro cómo fue el momento de la tragedia ocurrida el pasado 16 de mayo. Recordó que estaba en el área de servicio al cliente junto a otros compañeros, mientras ella hablaba por teléfono cuando escuchó fuertes explosiones, una tras otra.

Esta se escondió tras el mostrador, tomó su teléfono celular e inmediatamente marcó al 911. "Por favor envíen ayuda, hay una persona disparando en la tienda", dijo.

Sin embargo, el operador al otro lado de la línea le dijo que no le escuchaba: "no tienes que susurrar, no puedo oírte", seguidamente colgó la llamada.

Tras una revisión de las llamadas relacionadas con el tiroteo describiendo como totalmente inaceptable la forma en que se atendió a la llamada de la empleada de Tops.

La masacre

Al menos diez personas murieron y otras tres resultaron heridas el pasado 14 de mayo en un tiroteo ocurrido en un supermercado de un barrio de la la ciudad de Buffalo, Estados Unidos.

El sospechoso del ataque, identificado como Payton Gendron, entró al frecuentado supermercado Tops Friendly Market antes de abrir fuego mientras portaba una cámara para transmitir en vivo el ataque en la plataforma social de juegos Twitch, de acuerdo con la policía.