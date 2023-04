¿Qué opinan los candidatos presidenciales sobre el cobro del peaje en la Autopista?

Los candidatos presidenciales se han sumado al rechazo del cobro del peaje en la Autopista Palín-Escuintla.

Luego que se confirmara la intención del Gobierno de continuar cobrando el peaje en la autopista Palín-Escuintla, a partir del 01 de mayo, cuando se termine la concesión otorgada a la empresa Marhnos, los candidatos presidenciales han aprovechado para dar su opinión.

Los aspirantes a la primera magistratura del país opinaron qué harían ellos de llegar a la presidencia y qué debería hacer el Gobierno actual.

Amilcar Rivera de Victoria le envió un mensaje al presidente Giammattei. "Quiero pedirle al presidente que por primera vez tome una decisión acertada y libere esa carretera y lo deje como un libramiento para Palín y Escuintla".

Edmond Mulet, candidato de Cabal, cuestionó cuánto cobrará el Gobierno y qué hará con lo recaudado, pero también dijo que debería dejarse el paso libre. "Al día de hoy nadie explica qué van a hacer, la ciudadanía puede sospechar lo peor y tienen razón, no permitiremos que se roben este patrimonio de los guatemaltecos y si se animan lo vamos a revertir el 14 a las 14, así es que ni se atrevan", manifestó.

#Peaje #Palín ♬ sonido original - Edmond Mulet @edmondmulet En el peaje Palín-Escuintla no permitiremos que se roben este patrimonio de los guatemaltecos. #HagamosLoCorrecto

Zury Ríos candidata de Valor - Unionista manifestó su oposición al cobro del peaje. "Me opongo rotundamente a la amenaza de cobro descarado que pretende continuar Caminos sobre el peaje de la carretera Palín-Escuintla. No más abusos, el servicio debe ser prestado de forma gratuita", aseguró.

Me opongo rotundamente a la amenaza de cobro descarado que pretende continuar CAMINOS sobre el peaje de la carretera Palín-Escuintla. No más abusos, el servicio debe ser prestado de forma gratuita.



El pueblo demanda un gobierno que te dé más y te quite menos.… pic.twitter.com/Hu1xy0StSw — Zury Rios (@ZuryxGuate) April 19, 2023

Sandra Torres de la UNE dijo que el paso debería quedar libre. "Durante mi gobierno no se va a cobrar peaje y quedará libre como un libramiento, ya que los guatemaltecos ya pagamos varias veces esa carretera, que debe ser de uso público y sin cobros", señaló.

Bernardo Arévalo de Semilla manifestó que los guatemaltecos merecen carreteras libres de peaje: "Construida con dinero público y absurdamente privatizada apenas nueva. La concesión de la Palín-Escuintla es un mal negocio que no debe repetirse, como nunca debió darse el de la Escuintla-Puerto Quetzal", dijo.

Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana dijo que debe ser administrado por el Estado y que Caminos puede utilizar esos ingresos para mejorar las carreteras: "Una obra que se realizó con fondos del Estado y que se le dio a la empresa Marhnos, cobrando Q15 y hasta Q100 depende del vehículo, generando ingresos para ellos mismos. Quiero hacer un llamado a los diputados a que actúen de una forma correcta y no sigan vendiendo nuestros recursos".

La concesión otorgada a la empresa Marhnos para la administración, mantenimiento y cobro de peaje de a Autopista Palín-Escuintla, que abarca 22 kilómetros, terminará el 30 de abril, ese día se cumplen los 25 años del contrato.

Esto quiere decir que a partir del 1 de mayo, la autopista y la administración de la misma pasa a manos del Estado de Guatemala y el Gobierno tiene planificado continuar con el cobro del peaje a quienes deseen transitar por la ruta.

El viceministro de Infraestrutura, Carlos Figueroa, confirmó que el 4 de abril recibió una notificación por escrito por parte del Ministerio de Comunicaciones para que la Dirección General de Caminos administre el tramo Palín-Escuintla y confirmó que quieren continuar cobrando el peaje.

"A partir del primero de mayo vamos a tomar las riendas del tramo Palín-Escuintla. En este momento se está haciendo el análisis, en realidad es que el tramo es uno de los proyectos que puede ser transitable si tanto problema de mantenimiento o baches. En este momento el análisis que estamos haciendo es que sea con cobro de peaje, lo que no sabemos es el monto. El mandato del acuerdo dice que la unidad ejecutora puede tomar, hacer cobro y darle mantenimiento, entonces sí puede ser con cobro", confirmó en una citación.

El análisis lo está realizando el Ministerio de Comunicaciones y posteriormente informarán al presidente Alejandro Giammattei. En este sentido, el mandatario no ha querido referirse al tema, al ser consultado se limitó a decir que "en su momento estarían informando".