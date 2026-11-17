-

Nueva legislación establece delitos y sanciones relacionados con ataques a sistemas digitales.

El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026 del Congreso de la República, que contiene la Ley Marco de Ciberseguridad.

La normativa busca fortalecer la protección de los sistemas informáticos, prevenir ataques cibernéticos y establecer mecanismos para investigar y sancionar delitos cometidos mediante tecnologías de la información.

La legislación fue publicada este martes 17 de noviembre en el Diario de Centro América, luego de que el Congreso de la República la aprobara el pasado 3 de noviembre.

El decreto fue sancionado por el presidente Bernardo Arévalo el 16 de noviembre, después de haber sido remitido por el Legislativo para completar el procedimiento correspondiente.

La nueva legislación establece un marco institucional para coordinar las acciones de ciberseguridad en Guatemala.

Asimismo, fortalece las capacidades de respuesta ante incidentes informáticos y protege los sistemas digitales utilizados por instituciones públicas y entidades privadas.

El Decreto 26-2026 fue publicado este martes en el Diario de Centro América. https://t.co/ohMPhqRqPU — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 17, 2026

Entre sus disposiciones destaca la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que será el encargado de orientar las decisiones estratégicas en esta materia, así como de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, dependencia adscrita al Ministerio de Gobernación.

Además, contempla la implementación de centros de respuesta a incidentes de ciberseguridad y mecanismos de coordinación entre las instituciones del Estado.

Delitos y sanciones

La Ley Marco de Ciberseguridad incorpora disposiciones penales para sancionar conductas relacionadas con el uso ilícito de sistemas informáticos y la vulneración de información digital.

Entre los delitos regulados se encuentran el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación ilícita de datos, los ataques contra la integridad de la información y de los sistemas.

Asimismo, tipifica la falsificación informática, la apropiación de identidad ajena, el fraude informático y el abuso de dispositivos.

Las penas de prisión varían según la conducta delictiva y las circunstancias establecidas en la legislación.

La normativa también establece responsabilidades para determinadas personas jurídicas, procedimientos de investigación y mecanismos de cooperación internacional para enfrentar delitos informáticos.

Otro aspecto contemplado es la participación del Ministerio de la Defensa Nacional en acciones de ciberdefensa, particularmente cuando se encuentren comprometidas infraestructuras críticas o la seguridad nacional.

De acuerdo con el artículo 96 del Decreto 26-2026, la Ley Marco de Ciberseguridad entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que su entrada en vigor está prevista para el 25 de noviembre de 2026.

El decreto también establece plazos para la emisión de su reglamento, la implementación de las nuevas estructuras institucionales y la puesta en funcionamiento de los mecanismos de respuesta ante incidentes cibernéticos.