Actor organiza colecta para ayudar a Laura Bozzo pero nadie coopera

Laura Bozzo es buscada por las autoridades mexicanas por evasión de impuestos.

EN CONTEXTO: Interpol lanza alerta roja internacional para arrestar a Laura Bozzo

El actor Carlos Bonavides, con la buena intención de ayudar a Laura Bozzo para pagar sus deudas, organizó una colecta para poder apoyarla, pero no contó con el apoyo de nadie.

Carlos Bonavides, afirmó que para él, la conductora peruana es una dama a la que admira y respeta, y debido a la buena relación que tuvieron en el concurso "Las Estrellas bailan en Hoy" inició la colecta.

Laura Bozzo se encuentra en problemas legales luego de que fuera señalada por evasión de impuestos.

Bozzo tenía que presentarse frente a un juez por los adeudos que tiene pero no lo hizo y hace unos días, la conductora explicó en su cuenta de Twitter que sus problemas de salud y un mal entendido, hicieron que no cumpliera con el pago.

“Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera”, dijo el actor.

*Con información de MSN.