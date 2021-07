Antigua: la otra versión sobre la agresión a un hombre en silla de ruedas

Un video se hizo viral a mediados de semana, donde, sin mayor contexto, se observaba a un automovilista agredir a un hombre en silla de ruedas, hecho que causó indignación.

En las imágenes captadas por la periodista María Teresa López Lima, y que no tenían audio, se observa a un hombre que sale de su carro y se encara con un individuo en silla de ruedas, aparentemente en condición de calle.

El conductor propina varios golpes al desconocido, mientras otras personas observan asombradas el incidente y sin ser aclarado en su totalidad.

La otra cara de la moneda

En usuario en Twitter Alejo publicó una versión distinta sobre los hechos ocurridos el 1 de julio en Antigua Guatemala, tomada por otros vecinos.

“El día 1 de julio nos percatamos con mi señora que el tipo de la silla de ruedas se sacó el pene y se masturbó frente a una niña, es un drogadicto de Antigua Guatemala y cuando ya está muy drogado y no puede caminar utiliza la silla de ruedas, pero el tipo no es un discapacitado. Toca mujeres que caminan por las calles de Antigua, se le ha hecho denuncias, pero las autoridades no toman cartas en el asunto, ya era hora que se le pusiera en su lugar”, explica Alejo.

En la segunda parte del texto señala: “Nosotras las mujeres no somos cualquier objeto, ustedes tienen madre, hija, sobrina, tía, abuela y de una mujer venimos, a nosotras se nos respeta y tristemente no tenemos autoridad para este tipo de acciones hacia nosotras. Tengan cuidado con ese vagabundo, drogadicto, que se hace de la boca pequeña cuando es un gran mañoso. Nosotras con mi hermana sufrimos del abuso de este tipo y una denuncia no nos trajo resultados a nosotras las antigüeñas”.

Hasta el momento se desconoce si el hombre ha sido detenido o atendido por autoridades tras el suceso.