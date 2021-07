Otro edificio colapsó en Miami, varias personas fueron evacuadas

A menos de un mes de que el edificio Champlain Towers South colapsara en el Sur de la Florida, otro suceso similar vuelve a presentarse en Miami.

A menos de un mes de que el edificio Champlain Towers South colapsara en el Sur de la Florida, otro suceso vuelve a presentarse en Miami.

El incidente ocurrió en la 17500 NW 69th Avenue, la tarde del jueves 16 de julio, las personas que se encontraban en el edificio fueron evacuadas y auxiliadas luego de que parte del techo se derrumbara.

La policía de Miami-Dade fue alertada a través de llamadas, por lo que equipos de rescate llegaron al lugar para prestar su servicios, las autoridades no reportaron fallecidos ni heridos.

#MDFR is on scene of a partial roof collapse at a three-story apartment building located at 17500 NW 68 Avenue. The building was evacuated and there are no occupants inside. At this time, there are no reported injuries. pic.twitter.com/VZ1w3IC7C4 — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 15, 2021

La investigación continúa

Hasta el momento no se sabe cuales fueron las causas del colapso de una parte de la infraestructura del inmueble, pero de acuerdo a reportes de la policía de esa localidad, expertos se encuentran inspeccionando el lugar y recabando pruebas para investigar lo ocurrido.

Cabe mencionar que tras la tragedia en donde el edificio de 12 pisos se desplomó y dejó más de 90 personas fallecidas y decenas de desaparecidas las autoridades están en alerta para evitar otro catástrofe de esta magnitud.