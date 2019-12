Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no apoyaron al Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, que emprendió una batalla legal en busca de la asignación presupuestaria para pagar los salarios del mes de diciembre y el aguinaldo a los empleados de esa institución.

Los magistrados se reunieron este viernes 27 de diciembre y declararon sin lugar la petición de Rodas para que se ordene al Ministerio de Finanzas coordinar el desembolso de recursos. El PDH solicitó la debida ejecución de un amparo que presentó ante esa instancia.

LA EXPLICACIÓN AL CONFLICTO

No hizo trámite

Los magistrados señalaron que el PDH no gestionó ante el Congreso el desembolso de una ampliación presupuestaria por 20 millones de quetzales. "Se determinó que no se gestionó el trámite (...) por lo que no se puede ordenar el traslado de fondos sin el debido procedimiento".

Respecto a que los fondos provenientes de una donación de Suecia, la CSJ expone que no existe documentación que respalde la donación. "Por las razones expuestas se declaró sin lugar lo solicitado, ya que se deben cumplir los procedimientos legales y administrativos para cada caso expuesto", mencionan.

El ministro de Finanzas informó que la asignación de 20 millones de quetzales se realizó al Congreso el pasado 24 de diciembre. Rodas deberá acudir al Congreso para que transfiera el dinero a la PDH.