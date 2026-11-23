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El escritor Otto Bolaños presenta su libro San Bartolomé Mazatenango: la historia de su iglesia, una investigación histórica sobre el origen y evolución de dicha catedral.

El escritor mazateco Otto Bolaños continúa aportando a la literatura y a la preservación de la memoria histórica de Suchitepéquez, con su más reciente publicación es San Bartolomé Mazatenango: la historia de su iglesia.

Dicha obra es un ensayo histórico que reúne investigaciones sobre el origen y desarrollo del templo que actualmente se conoce como la Catedral San Bartolomé Mazatenango.

El ejemplar es el séptimo libro de Otto Bolaños y fue escritor durante aproximadamente tres años. El autor explicó que el proceso implicó recopilar información y organizar los datos necesarios para construir la estructura de los diferentes capítulos.

La obra más reciente de Otto Bolaños. (Foto: Otto Bolaños)

El libro cuenta con 216 páginas, divididas en cinco partes, en las que se aborda la historia del pueblo de San Bartolomé, la conquista y distintos acontecimientos relacionados con la vida eclesiástica de Mazatenango.

Bolaños agregó que el relato comienza antes de la conquista, cuando el antiguo Mazatenango era un pueblo sencillo, y posteriormente sigue el proceso histórico que llevó al establecimiento de la iglesia durante la época colonial.

Bolaños sigue aportando en la literatura tanto local como nacional. (Foto: Marvin Pos)

Origen del primer templo católico

Uno de los aspectos destacados de la investigación es la evolución del espacio religioso. Según Bolaños, durante los primeros años no existía un templo formal, sino una pequeña casa utilizada con fines religiosos.

El escritor señaló que en 1676 se construyó el primer templo formal, con cúpula y un espacio destinado para guardar el Santísimo. Por ello, identifica esa fecha como un momento fundamental para comprender la historia de la iglesia católica en la Tierra del Venado.

El libro de "Relatos y leyendas de Suchitepéquez" también contiene ilustraciones que acompañan a cada historia. (Foto: Marvin Pos)

Otto Bolaños y la literatura de Suchitepéquez

La trayectoria de Bolaños también está marcada por su interés en rescatar las tradiciones y relatos transmitidos de generación en generación.

Su libro Relatos y leyendas de Suchitepéquez, publicado en 2022, reúne 30 historias protagonizadas por personajes de la tradición oral guatemalteca, entre ellos La Llorona, El Güin, La Siguanaba, El Cadejo y el Sisimite.

Además de Relatos y leyendas de Suchitepéquez, ha publicado obras como Trozo de historia, El bosque de los suicidios y otros relatos, Mi abuelo y sus súper amigos y Puente del Corinto.

El libro cuenta con ilustraciones. (Foto: Marvin Pos)

Reconocimiento a su trayectoria

En 2026, durante la V Feria Internacional del Libro de Mazatenango (Filma), también fue reconocida su trayectoria como profesor y escritor mazateco.

Su participación en las distintas ediciones de la feria ha estado vinculada con presentaciones de libros, escritores y actividades destinadas a promover la lectura entre niños y jóvenes.

Es extensa la bibliografía de Otto Bolaños. (Foto: Otto Bolaños)

Mientras que en 2025, estudiantes del centro educativo La Ilustración también destacaron su aporte a través de sus libros y su esfuerzo por mantener vivas las historias de antaño.

Sin duda, el legado de Otto Bolaños como escritor e historiador va más allá de las obras literarias. Es el guardián que con sus letras preserva las tradiciones y la cultura del lugar que lo vio crecer.