Otto Gómez es trasladado a cárcel Mariscal Zavala

El abogado Otto Gómez ingresó a la cárcel preventiva Mariscal Zavala, donde espera que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración.

ADEMÁS: Sale a la luz el video del día que Otto Gómez resultó baleado en la zona 10

El juez de Primera Instancia de turno, Mario Solórzano, envió a la cárcel Mariscal Zavala al abogado Otto Gómez, capturado el 28 de septiembre.

La decisión de ingresar a prisión es mientras se realiza la audiencia de primera declaración, donde se definirá su situación jurídica.

"Yo ya no aguanto estar ahí", expresó Gómez al juez por permanecer en las carceletas del sótano de Tribunales.

La diligencia no ha podido realizarse porque Gómez se quedó sin abogado defensor y no aceptó ser representado por uno de la Defensa Pública, argumentando que no sería de su confianza.

La audiencia de primera declaración se programó para el martes 5 de octubre.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado solicitará que quede ligado a proceso penal por seis delitos.