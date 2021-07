Pacientes con Covid-19 podrían ser llevados a hospitales en los departamentos

Los hospitales de Villa Nueva, Parque de la Industria, Huehuetenango y Coatepeque se encuentran saturados.

Los casos de coronavirus continúan al alza y varios de los hospitales se encuentran saturados, con ocupaciones que sobrepasan el cien por ciento de su capacidad, según informaron las autoridades de Salud.

Ante la falta de camas disponibles para la atención de los pacientes con Covid-19, estos podrían ser trasladados hacia hospitales que tengan espacios en los departamentos del país.

"Hacemos un máximo esfuerzo en la medida de no dejar a nadie sin atención... Hay hospitales en donde definitivamente no hay disponibilidad de camas, desgraciadamente. Lo que esto representa es que, si alguien va hoy por ejemplo al Parque de la Industria (yo vivo en Guatemala, ciudad capital) y no tiene una cama en el referido hospital o alguno del departamento de Guatemala, va a tener que ser trasladado a uno en el interior de la República", afirmó Francisco Coma, viceministro de Hospitales.

Según Coma, aunque se habilitaran más camas, tampoco cuentan con la capacidad del recurso humano para atender a los enfermos de Covid-19, puesto que el personal médico y de Salud cuesta que se incorpore al sistema.

"Podría habilitar 300 camas; pero, ¿quién las atiende? No tengo los médicos intensivistas. No tengo médicos neumólogos. No tengo el personal de enfermería. Aquí lo importante es, si la gente tiene que saber que estamos en un grave riesgo, quedarse en casa, de ponerse la mascarilla, de no convivir en reuniones, de mantener nuestra burbuja familiar", aseguró Coma, durante una conferencia de prensa.

Finalmente indicó que si alguien se enferma hoy, las posibilidades de ser atendido en un hospital son reducidas.

Más de 2 mil nuevos casos y 68 muertos

La última actualización del Ministerio de Salud Pública revela que en las últimas 24 horas se reportan 2 mil 466 nuevos casos de Covid-19 en todo el país.

Mientras que 68 personas perdieron la vida a consecuencia de dicha enfermedad. En total, ya se contabilizan 9 mil 350 muertos por coronavirus desde que inició la emergencia a la fecha.