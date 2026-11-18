La noche del pasado lunes 16 de noviembre se registró un ataque armado que cobró la vida de dos hombres en Palín, Escuintla.

Se trata de Otto René Aguilar, de 42 años, y su hijo, Deivid García, de 20, quienes perdieron la vida debido a la gravedad de las heridas que sufrieron.

Padre e hijo perdieron la vida debido a las heridas que recibieron. (Foto: RRSS)

Según los primeros reportes, el joven perdió la vida en el interior de un vehículo particular, mientras sus allegados intentaban trasladarlo de emergencia hacia la subestación de bomberos más cercana.

Mientras, el padre fue estabilizado por socorristas tras recibir múltiples impactos de bala, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Amatitlán, donde falleció.

En la escena del crimen localizaron evidencias que fortalecerán las investigaciones del caso.

En la escena se localizaron indicios balísticos que fortalecerán las evidencias. (Foto: Redes Sociales)