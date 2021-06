Padre de Meghan Markle asegura que ella lo trata peor que a un asesino

Thomas Markle cedió una entrevista al programa "60 Minutos", de Australia, en la que de nuevo atacó a su hija Meghan y, además, dijo que el príncipe Harry es débil.

El director de iluminación jubilado, Thomas Markle, padre de la esposa del príncipe Harry, habló en un programa donde lanzó varios ataques, tras el nacimiento de su nieta, Lilibet Diana, que llegó al mundo el 4 de junio.

La actriz en retiro no se habla con su papá desde antes de su boda con el príncipe Harry, en mayo de 2018, tras las fotos que él vendió a unos paparazzis, y luego de dar una serie de entrevistas donde la critica, como lo hace ahora.

La pareja vive a unas 250 millas de Rosarito, México, donde reside Thomas Markle, pero aún así han tenido contacto. Sin embargo, él afirma que su hija no lo ha dejado conocer a sus nietos, Archie, de 2 años, y Lilibet Diana.

"Me duele, hay asesinos psicópatas en la cárcel y su familia va a verlos... no soy un asesino psicópata. Cometí un error tonto y me han castigado por ello. En ese programa en el que han estado (la entrevista con Oprah Winfrey) hablan de compasión, no hay compasión por mí, no hay compasión por mi familia y no hay compasión por el mundo", expresó el hombre.

"Si hubiera hecho algo terriblemente mal, estaría bien (su desprecio), pero no lo he hecho... estaré muy decepcionado de no poder sostener a mi nieta. El 18 de julio cumpliré 77 años. La mayoría de los hombres Markle no pasan mucho de los 80", explicó y luego lamentó: "Puede que nunca vea a mis nietos".

Acerca de Oprah

Thomas Markle también criticó a la presentadora Oprah Winfrey, diciendo que es una aprovechada de toda la situación.

Él acusó a Winfrey de "usar" a su hija y a Harry para promoverlos en televisión, teniendo ellos un matrimonio que señaló como "frío".

"Creo que los está usando para construir su canal de televisión y sus nuevos programas", aseguró, y dijo que la entrevistadora tomó ventaja de un "débil" príncipe Harry.

"Creo que se aprovechó de un hombre muy debilitado y consiguió que dijera cosas que no debería estar diciendo en televisión", opinó Thomas. "Ella no estará de acuerdo, por supuesto, e incluso puede demandarme, no me importa. Pero la conclusión es que ella está trabajando a Harry", aseveró.

“I think Oprah Winfrey is playing Harry and Megan.” Thomas Markle believes Oprah is taking advantage of ‘weakened man’ Harry. pic.twitter.com/dHdpnFH6l8 — 60 Minutes Australia (@60Mins) June 13, 2021

Blanco de ataques

En la entrevista, Markle consideró que él y el príncipe Carlos han sido blanco de ataques de sus propios hijos.

"Creo que nos llevaríamos bastante bien y creo que es una lástima lo que le ha pasado a él también -al príncipe Carlos-", explicó.

"Parece un tipo agradable, y aprecio el hecho de que acompañó a mi hija hacia el altar (el día de su boda). Ciertamente, no podría haber pedido un reemplazo mejor, aunque me hubiera gustado hacerlo yo mismo", se lamentó.

También habló con respecto al estilo de vida de los duques de Sussex: "Los veo a ambos engañando a sus familias por completo, y ahora están solos en una casa enorme, donde probablemente puedan acomodar a 20 personas, pero son solo cuatro", apuntó.

"No creo que vayan a invitar a parientes a una barbacoa la semana que viene o el mes que viene. No sé por qué", dijo.

Acerca de si aún ama a su hija, dijo:

"Por supuesto que sí", respondió, pero insistió en que que "no tenía idea" de si el sentimiento era correspondido.

Markle contó: "No hablé con ella hasta dos días antes de que se casaran cuando estaba acostado en una cama de hospital, esa fue la última conversación que tuvimos. No he hablado con ellos desde entonces".

"No estoy amargado, estoy confundido, simplemente no tengo la respuesta. Quiero una respuesta. No sé si alguien sea tan frío para hacer esto y, ahora Meghan me lo está haciendo a mí, y Harry se lo está haciendo a su padre, y es aún más frío hacérselo a la reina, que tiene más de 90 años", finalizó.

Did you miss any of tonight’s #60Mins? Catch up on full episodes and exclusive digital content on @9Now. https://t.co/120DnblXEK — 60 Minutes Australia (@60Mins) June 13, 2021