Padre de Piqué habría desalojado de Shakira de su casa en Barcelona

Shakira se marchó de manera repentina a Miami y aunque era un hecho que se iba se dio a conocer que fue el padre de Piqué apresuró su salida.

Según el medio español "La Vanguardia", Shakira recibió una carta firmada por Joan Piqué, padre de Gerard Piqué, como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, donde la obligó a abandonar su hogar ubicado en Esplugues de Llobregat con fecha máxima del 30 de abril.

(Foto: Oficial)

El diario de distribución en el país europeo señaló que en un principio, los titulares del inmueble eran Shakira y Piqué, sin embargo, este pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL, el pasado mes de septiembre del 2022, cuando la pareja, tenía diversos problemas económicos.

Joan Piqué es el administrador y socio único de Kerad Holding SL (la sociedad matriz de la que surgen las empresas del exfutbolista) desde el año 2012.

Como dueño de la casa, le informó que debía desalojar la casa donde crecieron sus hijos y donde vivían los papás de la colombiana los William Mebarak y Nidia Ripoll.

De lo contrario, al hacer caso omiso a las indicaciones, Shakira podría enfrentarse a una fuerte indemnización según el contrato de compraventa.

La famosa aprovechó la Semana Santa para adelantar la inminente partida, no podía realizar la mudanza antes por la delicada salud de su padre que incluso fue internado, aunque los médicos ven una buena posibilidad de que pueda viajar al continente americano pronto.

Shakira se despidió de su hogar el 2 de abril con un beso para los reporteros al tomar su vuelo junto a sus hijos, los tres tomaron un jet privado con destino a su nueva vida.