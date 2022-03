Padres entregan a sus hijos a la policía tras descubrir que mataron a una mujer

Unos padres entregaron a sus hijos adolescentes al enterarse que tuvieron relación con un caso de robo de un auto y la muerte de una mujer en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Otras noticias: Niño es brutalmente agredido por otros menores, el caso se ha viralizado

Los adolescentes se enfrentan a cargos de asesinato en segundo grado luego de que fueran reconocidos en un video grabado por las cámaras de seguridad, en el momento en que robaron un vehículo a una mujer de 73 años y la mataron.

Algunos testigos del hecho contaron que la mujer llamada Linda Frickey iba conduciendo cuando en una parada el grupo la asaltó.

Al sacarla y cerrar la puerta del carro, el brazo de la mujer quedó trabado en el cinturón de seguridad y ella no pudo safarse, por lo que fue arrastrada mientras el auto iba en marcha. Los transeúntes gritaban para que ellos pararan el vehículo y cuando redujeron la velocidad la mujer quedó tendida en el suelo sin brazo.

Una mujer que se encontraba en el lugar se acercó a ayudarla y llamó a la emergencia. Ella dijo en entrevista a NBC "Estaba acostada allí, desnuda y pensé que la indignidad que acababa de sufrir era demasiada". La mujer murió por la gravedad de sus heridas.

Shaun Ferguson, jefe de policía dio pistas para encontrar a los sospechosos: un joven de 17 años, una joven de 16 años y dos de 15 años. Dos de ellos fueron entregados por sus padres. Según las autoridades los jovenes serán juzgados como adultos.