Página de registro a la Fase 2 de vacunación presenta problemas

Tras el anuncio para que se registren los adultos mayores a 70 años, la página se volvió inaccesible.

Luego que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) habilitó el sistema electrónico para registrar a las personas mayores de 70 años para recibir la vacunación contra el Covid-19, muchos usuarios han reportado problemas en la página.

Desde tardanzas para ingresar a la página, hasta problemas de conexión para llenar el formulario, han sido algunas de las quejas de varios usuarios que han tratado de registrar a los adultos mayores.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), luego que se informó sobre el registro, cientos de personas han tratado de ingresar y han saturado la página, pero está habilitada y funcionando.

Sin embargo, también se ha reportado que no se pueden realizar más de un registro por dispositivo, lo que ha generado complicaciones, pues muchos adultos mayores no pueden o no tienen las capacidades para realizarlo por sí mismos y sus hijos o nietos los están apoyando.

No obstante, se informó que que todos estos problemas se irán corrigiendo en el sistema conforme vaya avanzando el proceso de registro.