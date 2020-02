Pagó miles de dólares y se quedó dormido en pleno Super Bowl

Muy pocos fanáticos pudieron conseguir un boleto para presenciar el Super Bowl, pues las entradas son de un precio elevado y se agotan rápido.

Sin embargo, algunos tiene la dicha conseguir una entrada y no la disfrutan como deberían. Así lo dejó claro un hombre que fue captado profundamente dormido en pleno desarrollo del Super Bowl LIV entre los 49ers y los Chiefs.

El video se hizo viral inmediatamente y miles de usuarios en las redes sociales se mostraron indignados, otros aprovecharon para bromear con el sujeto que cayó en "los brazos de Morfeo", pese a estar al lado de miles de ruidosos fans que disfrutaron un gran partido, el espectáculo de medio tiempo y de todas las atracciones que ofrece el partido más importante del fútbol americano cada año en Estados Unidos.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We're still only in the first quarter.

Pese a las burlas, algunos también se cuestionaron si el hombre sufre de alguna condición de salud que le produzca sueño. Lo único claro es que la imagen del hombre profundamente dormido ya le dio la vuelta al mundo.