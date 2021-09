El país que asegura no haber tenido ningún caso de Covid-19

En Asia Central, se encuentra Turkmenistán, que colinda al noroeste con Kazajistán, al norte y noreste con Uzbekistán, al suroeste con Irán, al sureste con Afganistán y al oeste con el mar Caspio. En Guatemala poco se sabe de ese país, pero según refiere Human Rights Watch, Turkmenistán "sigue siendo un país aislado y represor bajo el autoritario gobierno de Gurbanguly Berdimuhamedow".

Pues el gobierno de Berdimuhamedow sostiene que no hay casos del Sars-Cov-2, incluso durante las sesiones recientes en las Naciones Unidas, el Presidente de esa nación dijo que los casos que se dicen son de Covid-19 son falsos.

Mientras que organizaciones y periodistas independientes aseguran lo contrario. Dicen que el Presidente minimiza la amenaza del virus mortal en un intento por mantener su imagen pública. Ruslan Turkmen, un exiliado de Turkmenistán y editor de Turkmen News (con sede en Holanda), dijo que personalmente ha reunido los nombres de más de 60 personas que, según él, han muerto de Covid-19 en el país.

Según narra CNN, se intentó comunicación con dicho país, pero no se obtuvo respuesta. Lo que llama la atención de algunos, es que Irán, uno de los países vecinos, reporta altos índices de contagio y surge la interrogante de por qué no hay infectados en la frontera.

Según informan los gobiernos del Reino Unido y Australia, todos los vuelos a Turkmenistán están actualmente suspendidos y solo los ciudadanos turcomanos pueden ingresar al país.

El presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdymukhamedov sigue afirmando que no hay Covid en su país. (Foto: ONU)

Por otro lado, una misión de la Organización Mundial de la Salud que llegó a Turkmenistán en julio de 2020 no confirmó ninguna infección por coronavirus dentro del país, pero dijo que estaba preocupada por "un mayor número de casos de infección respiratoria aguda y neumonía".

Ante ello, el Gobierno aconsejó a los ciudadanos que tomaran medidas de salud pública algo peculiares, como comer un tipo particular de sopa picante. Aunque en enero 2021, Turkmenistán anunció que había aprobado la vacuna contra el coronavirus Sputnik V para su uso en el país.

Lo que algunos analistas sospechan es que el Covid-19 sí está presente, pero se ha convertido en un asunto de imagen pública política, pues admitir la presencia de un virus mortal socavaría la imagen idealizada que ha creado el Presidente y dejaría a Berdimuhamedow expuesto a las críticas y a que se le haga rendir cuentas.

Turkmenistán (en gris) tiene de vecinos a Kazajistán e Iran (en rojo) con altos índices de casos de Covid-19. El mapa de Our World In Data no tiene registros del país. (Gráfica: OWD)